19-летний украинец деклассировал россиянина и стал чемпионом мира

Юрий Захареев принес Украине единственную медаль турнира в Сербии

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Фото: Ukrainian Boxing Federation

19-летний Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу в категории до 71 кг.

В финале Захареев деклассировал более опытного представителя России Вадима Мусаева. Юрий уверенно забрал первый раунд и несколько раз даже потряс соперника – довольно редкое явление для любительского бокса.

Вторая трехминутка была ровнее, но снова прошла с преимуществом украинца. В заключительном раунде Захареев грамотно избегал разменов, однако все равно смотрелся предпочтительней. Как итог – закономерная победа украинца единогласным решением судей – 29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.

Таким образом, Захареев не только стал чемпионом мира, но и принес Украине единственную медаль турнира. За победу на ЧМ Юрий получит 100 тысяч долларов призовых.

Помимо этого, Захареев – первый украинец с 2017 года, который сумел завоевать золото чемпионата мира. Предыдущим был Александр Хижняк.

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