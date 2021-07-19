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6-месячный внук Мейвезера готовится выйти в ринг
Дедушка уверен, что малыш пойдет по его стопам
16:10
Флойд Мейвезер / фото - GQ
Легендарный боксер Флойд Мейвезер опубликовал в Instagram фото своего 6-месячного внука. 44-летний американец уверен, что мальчик пойдет по его стопам и будет боксировать. На фото ребенок принял позу, похожую на стойку боксера.
«Другой мой внук готов боксировать».
В честь рождения малыша Флойд подарил ему дорогостоящие часы.