А ему идет. Усик предстал в новом стиле

Украинец поменял боксерскую амуницию на смокинг и бабочку

Александр Усик / Фото: www.essentiallysports.com

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) все еще ожидает объявления о своем следующем поединке.



Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн сообщил о двух ключевых пунктах контракта с украинцем, но официального анонса боя за пояс еще не было.

В истории Instagram аккаунта украинца появилась фотография, на которой Усик появился в не самом стандартном для себя облике – на Александре вместо привычной боксерской амуниции шикарный смокинг и бабочка:

Хирн также заявил, что приоритетом для Усика являются деньги, а не возможные титулы.