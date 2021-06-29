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А как же Тейлор? Кроуфорд может провести поединок с Рамиресом

Следующий поединок Теренса должен пройти в октябре
Бокс Профессиональный бокс
17:54
А как же Тейлор? Кроуфорд может провести поединок с Рамиресом
Теренс Кроуфорд / Фото: Top Rank

Экс-чемпион в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (26-1, 17 KO) может провести поединок с одним из лидеров рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO), сообщил в своем Twitter обозреватель The Athletics Лэнс Пагмайр.

Новости из Лас-Вегаса: Мне сообщили, что Теренс Кроуфорд вернется в октябре против одного из бойцов Top Rank, выступающих в 140 фунтах.

Боб Арум отправится в Центральную Калифорнию на следующей неделе, чтобы навестить Хосе Рамиреса, и это будет одной из тем разговора.

Напомним, что в поединке с Кроуфордом был заинтересован абсолютный чемпион первого полусреднего дивизиона Джош Тейлор (18-0, 13 KO), который ранее отобрал титулы у Рамиреса.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Теренс Кроуфорд Хосе Рамирес Джош Тейлор

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