Главред The Ring: «Дэвис не будет смотреться плохо в бою с Тейлором»
А как же Тейлор? Кроуфорд может провести поединок с Рамиресом
Следующий поединок Теренса должен пройти в октябре
17:54
Теренс Кроуфорд / Фото: Top Rank
Экс-чемпион в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (26-1, 17 KO) может провести поединок с одним из лидеров рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO), сообщил в своем Twitter обозреватель The Athletics Лэнс Пагмайр.
Новости из Лас-Вегаса: Мне сообщили, что Теренс Кроуфорд вернется в октябре против одного из бойцов Top Rank, выступающих в 140 фунтах.
Боб Арум отправится в Центральную Калифорнию на следующей неделе, чтобы навестить Хосе Рамиреса, и это будет одной из тем разговора.
Напомним, что в поединке с Кроуфордом был заинтересован абсолютный чемпион первого полусреднего дивизиона Джош Тейлор (18-0, 13 KO), который ранее отобрал титулы у Рамиреса.
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