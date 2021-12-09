Адамес: У Деревянченко просто был ошибочный план на бой
Адамес после победы над Деревянченко назвал имя желаемого соперника
Доминиканец готов к большим вызовам
19:21
Карлос Адамес / Фото - boxingscene.comДоминиканский средневес Карлос Адамес (21-1, 16 КО) после победы в бою над экс-двукратным претендентом на титул в среднем дивизионе Сергеем Деревянченко (13-4, 10 KO) рассказал о своих карьерных планах.
Цитирует Адамеса boxingscene.com.
«Я очень благодарен WBC за то, что мой поединок с Деревянченко стал отборочным. После победы я на шаг приблизился к своей мечте стать чемпионом мира».
«Хочу, чтобы Хайме Мунгуйя стал моим следующим соперником. У него зрелищный стиль. Фанатам понравился бы наш бой. Я чувствую, что готов к большим вызовам».
Напомним, Деревянченко проиграл Адамесу решением большинства судей, тем самым, упустив возможность выйти на финальный отборочный бой против первого номера рейтинга Хайме Мунгии.
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