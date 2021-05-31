Лопес: «В поединке с Ломаченко я забрал его сердце»
Александр Емельяненко: «Было бы интересно увидеть Ломаченко в ММА»
Ветеран смешанных единоборств – о возможном дебюте украинского боксера в UFC
12:40
Василий Ломаченко / Фото - reviewjournal.comСкандальный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко (28-8-1) поделился мнением относительно недавнего намека экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) дебютировать в UFC.
«Мне бы было интересно увидеть Ломаченко в ММА. Он великолепный боксер, это будет отличной базой для него. Не знаю, получится у него стать чемпионом или нет, но уверен, его бои привлекали бы огромное количество зрителей. Современным смешанным единоборствам сильно не хватает ярких ударников».
Также Емельяненко-младший спрогнозировал результат поединка Александр Усик – Энтони Джошуа.
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