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Александр Усик показал свою текущую форму

Украинец готовится к поединку против Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
10:00
Александр Усик показал свою текущую форму
Александр Усик / фото - bukmekerov.net

Непобежденный украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО), поддерживающий форму в ожидании официального анонса поединка против чемпиона мира по версиям WBA/WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), показал, как выглядит его тело на данный момент.

34-летний боксер сфотографировался со своим протеже Даниэлем Лапиным, который и опубликовал их совместный снимок в Instagram.

Судя по фотографии, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, который в последнее время постоянно удерживает свой вес выше отметки в 100 килограммов, и дальше придерживается выбранного курса.

«Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной».

Александр Красюк заявил, что Усик удивит Джошуа в поединке осенью.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Даниэль Лапин

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