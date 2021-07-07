Александр Усик показал свою текущую форму

Украинец готовится к поединку против Джошуа



Александр Усик / фото - bukmekerov.net

Непобежденный украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО), поддерживающий форму в ожидании официального анонса поединка против чемпиона мира по версиям WBA/WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), показал, как выглядит его тело на данный момент.

34-летний боксер сфотографировался со своим протеже Даниэлем Лапиным, который и опубликовал их совместный снимок в Instagram.

Судя по фотографии, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, который в последнее время постоянно удерживает свой вес выше отметки в 100 килограммов, и дальше придерживается выбранного курса.

«Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной».

Александр Красюк заявил, что Усик удивит Джошуа в поединке осенью.