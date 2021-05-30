Лопес не хочет давать реванш Ломаченко: «Я победил его со счетом 9:3»
Алгиери: «У Хэйни и Ломаченко получился бы отличный бой»
При этом, Крис допускает, что у Василия могут возникнуть проблемы еще и с Накатани
13:30
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Бывший чемпион мира Крис Алгиери в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA заявил, что хочет увидеть поединок между чемпионом по версии WBC в легком весе Девином Хэйни (26-0, 15 КО) и Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).
«Хэйни против Ломаченко? Думаю, это был бы отличный бой. Это тот поединок, который я бы хотел посмотреть. Но сначала Ломаченко еще нужно пройти Накатани. Масаеши – очень жесткий боец и непростой соперник для любого. Я на самом деле уверен, что если Ломаченко не будет лучшей версией себя, то он может проиграть этот поединок».
Напомним, что поединок Ломаченко и Масаеши Накатани состоится 26 июня.
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