Али Башир: «Усик и Чисора играли в покер, Александр отдал инициативу»

Александр Усик и Дерек Чисора / фото - Boxing News

Бывший тренер Владимира Кличко и Александра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир проаналиировал поединки украинца против Тони Беллью и Дерека Чисоры. Наставник дал несколко советов Усику, сравнив Александра в крузер и в хэвивейте.

В седьмом раунде поединка с Чисорой я бы сказал Усику, чтобы он успокоился и навязал ему бой. Дерек выдохся после седьмого раунда, у него закончился бензин. Он был абсолютно уставшим. Чисора действовал так, будто хочет достать Усика. Другими словами, они играли в покер, и Усик отдал Чисоре инициативу. Дерек был агрессивным, показывал, что если подберется к Александру, то нанесет ему урон.

Усик не стоял на месте, а продолжал постоянно двигаться. Ему нужно было понять, что это блеф, и сказать: «Знаешь что? Я останусь на месте и буду драться». Дерек был изможден, у него ничего не осталось».