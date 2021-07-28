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Али Башир: «Усик и Чисора играли в покер, Александр отдал инициативу»

Тренер проанаизировал бой украинца
Бокс Профессиональный бокс
12:56
Али Башир: «Усик и Чисора играли в покер, Александр отдал инициативу»
Александр Усик и Дерек Чисора / фото - Boxing News

Бывший тренер Владимира Кличко и Александра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир проаналиировал поединки украинца против Тони Беллью и Дерека Чисоры. Наставник дал несколко советов Усику, сравнив Александра в крузер и в хэвивейте.

«Усик не играл с Беллью, но он его просчитал. Усик еще в четвертом раунде увидел, что Тони устает. Я могу сказать это судя по тому, как он боксировал. Усик просто играл с Беллью, позволяя тому измотать самого себя. Когда Александр увидел, что Тони устал, он нарастил обороты.

В седьмом раунде поединка с Чисорой я бы сказал Усику, чтобы он успокоился и навязал ему бой. Дерек выдохся после седьмого раунда, у него закончился бензин. Он был абсолютно уставшим. Чисора действовал так, будто хочет достать Усика. Другими словами, они играли в покер, и Усик отдал Чисоре инициативу. Дерек был агрессивным, показывал, что если подберется к Александру, то нанесет ему урон.

Усик не стоял на месте, а продолжал постоянно двигаться. Ему нужно было понять, что это блеф, и сказать: «Знаешь что? Я останусь на месте и буду драться». Дерек был изможден, у него ничего не осталось».


Башир не верит в шансы Усика в поединке против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Антон Кривенко
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Усик – Белью Александр Усик Дерек Чисора Али Башир

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