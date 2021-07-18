Альварес не собирается драться с Головкиным даже после боя с Плантом

А тем временем GGG уже 39 лет

Сауль Альварес / Фото: Sportskeeda

Журналист DAZN Стивен Мюльхаузен поделился инсайдерской информацией о планирующихся боях для самого высокооплачиваемого боксера современности Сауля Альвареса (58-1-2, 36 КО).

Как и предполагалось, сначала Канело подерется за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе против Калеба Планта (21-0, 12 КО). Затем мексиканец намерен подняться в полутяжелый вес для встречи с Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО) и только после этого Альварес готов встретиться со своим старым соперником Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

В предыдущий раз Альварес и Головкин дрались в сентябре 2018-го года. Это был их второй поединок после ничьи годом ранее. Победу решением большинства судей одержал Канело. Сразу после боя начались разговоры о трилогии, но Альварес выбрал другой путь и решил стать «абсолютом» во втором среднем весе. В то же время Головкин выступает категорией ниже.

Сейчас GGG 39 лет. Существует мнение, что из-за возраста Головкин не сможет дать Альваресу конкурентный бой.