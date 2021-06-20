Альварес поздравил Андерсона Силву с победой

Сауль остался под впечатлением от выступления 46-летнего бойца MMA





Сауль Альварес / Фото: elespanol.com

В мексиканской Гвадалахаре чемпион мира по версиям WAC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) лично поздравил 46-летнего экс-чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силву (2-1, 1 КО) с победой над Хулио Сезаром Чавесом-младшим (52-5-1, 34 КО).



Canelo clearly impressed with Anderson Silva. TributeToTheKings — Marc Raimondi (@marc_raimondi) June 20, 2021

Напомним, Силва в течение восьми раундов перебил Чавеса, но выиграл лишь раздельным решением судей.