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Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Сауль готовий побитися з українським суперважковаговиком
11:57
Олександр Усик - Сауль Альварес
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО ) у коментарі YouTube-каналу Fight Hub TV розповів про можливий бій з чемпіоном WBO, IBF, WBA у суперважкому дивізіоні Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
«Багато говорять, але як бійця мене це не хвилює. Я битимуся з будь-ким, але спочатку на мене чекає майбутній поєдинок. Як я сказав, я особливо не хвилююся про це. Чи битимуся з Усіком? Чому б і ні? Можливо».
Нагадаємо, раніше промоутер Едді Хірн заявив, що Альварес вірить у перемогу над Усиком.
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