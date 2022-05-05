Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком

Сауль готовий побитися з українським суперважковаговиком

Олександр Усик - Сауль Альварес

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО ) у коментарі YouTube-каналу Fight Hub TV розповів про можливий бій з чемпіоном WBO, IBF, WBA у суперважкому дивізіоні Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

«Багато говорять, але як бійця мене це не хвилює. Я битимуся з будь-ким, але спочатку на мене чекає майбутній поєдинок. Як я сказав, я особливо не хвилююся про це. Чи битимуся з Усіком? Чому б і ні? Можливо».

Нагадаємо, раніше промоутер Едді Хірн заявив, що Альварес вірить у перемогу над Усиком.