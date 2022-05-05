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Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком

Сауль готовий побитися з українським суперважковаговиком
Бокс Профессиональный бокс
11:57
Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Олександр Усик - Сауль Альварес

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО ) у коментарі YouTube-каналу Fight Hub TV розповів про можливий бій з чемпіоном WBO, IBF, WBA у суперважкому дивізіоні Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

«Багато говорять, але як бійця мене це не хвилює. Я битимуся з будь-ким, але спочатку на мене чекає майбутній поєдинок. Як я сказав, я особливо не хвилююся про це. Чи битимуся з Усіком? Чому б і ні? Можливо».

Нагадаємо, раніше промоутер Едді Хірн заявив, що Альварес вірить у перемогу над Усиком.

Карен Агабекян
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Теги

Александр Усик Сауль Альварес

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