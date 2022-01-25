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Американский нокаутер угрожает нанести Постолу первое досрочное поражение

Рассел уверен, что управится за 5 раундов
Бокс Профессиональный бокс
11:59
Американский нокаутер угрожает нанести Постолу первое досрочное поражение
Постол в бою с Рамиресом / Фото: USA Today

Американский нокаутер Гари Антуанн Расселл (14-0, 14 KO) поделился от предстоящего боя с экс-чемпионом первого полусреднего веса Виктором Постолом (31-3, 12 KO):

Я собираюсь убедиться, что готов морально и физически, чтобы выступить на высоком уровне. Все сводится к тому, что нужно быть готовым морально и быть психически здоровым. Это вопрос тренировок. Я тренирую свои умственные способности так же, как и физические.

Постол любит держаться на дистанции и это работает лучше всего для него. Он опирается на свои сильные стороны. В каждом бою я стараюсь заявить о себе и этот поединок не исключение. Мой прогноз: я закончу этот бой в пятом раунде.

Постол признался, что он взволнован перед поединком с хорошим соперником.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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