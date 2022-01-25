Американский нокаутер угрожает нанести Постолу первое досрочное поражение

Постол в бою с Рамиресом / Фото: USA Today

Американский нокаутер Гари Антуанн Расселл (14-0, 14 KO) поделился от предстоящего боя с экс-чемпионом первого полусреднего веса Виктором Постолом (31-3, 12 KO):



Постол любит держаться на дистанции и это работает лучше всего для него. Он опирается на свои сильные стороны. В каждом бою я стараюсь заявить о себе и этот поединок не исключение. Мой прогноз: я закончу этот бой в пятом раунде.