Американский средневес рассказал, за счет чего Усик победит Джошуа

Лубин не уверен, что поединок вообще состоится

Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Американский боксер первого среднего веса Эриксон Лубин (23-1, 16 KO) в интервью Youtube каналу FightHype.com заявил, что обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (18-0, 13 KO) после боя с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) выйдет из ринга победителем.



Я думаю, что Усик победит Джошуа. Да, я думаю, что Усик одержит победу, потому что он техничен. Я не считаю, что Джошуа слишком техничен. Он не сможет видеть выброшенные удары. Усик более мелкий супертяжеловес, но сейчас он тренируется. Вероятно, он заполнит этот пробел или что-то в этом роде. Возможно, этот бой не состоится. Особенно после того, как Эдди Хирн сказал, что Джошуа может освободить титул WBO. Я не думаю, что поединок состоится.

Напомним, что стали известны два ключевых пункта в контракте Усика с Джошуа.

Усик предстал в новом стиле.