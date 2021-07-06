Американский тренер: «Лома победит Лопеса в реванше»
Известный американский тренер Роберт Гарсия рассказал в видео на Youtube канале Robert García Unfiltered, что бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) победит в реванше у абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):
В реванше я выберу Ломаченко, потому что, по моему мнению, в первом бою он слишком долго ждал, не пускал в ход свои руки и отдал первые шесть или семь раундов. Но не было такого, что Теофимо избивал его в этих раундах. Это был осторожный бой, с небольшим количеством действий и донесенных ударов, однако Лопес выигрывал раунды.
В тех раундах, которые взял Ломаченко, он доминировал и доносил удары. Его четыре раунда были более доминирующими. Поэтому я думаю, что победит Ломаченко.
Теофимо – крепкий чувак, у него большое сердце. Я не думаю, что Ломаченко его удосрочит. Мне кажется, что Лома победит, но я ставлю на судейское решение. Это однозначно бой для pay-per-view, люди будут взбудоражены этим поединком.
Напомним, что бой с Лопесом может не состояться, так как в команде американца хотят провести бой с другим легковесом.