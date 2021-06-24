Американский тренер: «Ломаченко может выдать блестящее выступление и одержать крупную победу над Накатани»

Ломаченко и Накатани / Фото: Instagram

Известный американский тренер Андре Розье предсказал в интервью ESPN результат предстоящего поединка между экс-лидером легкого веса Василием Ломаченко (14-2, 10 KO) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).



Какого Ломаченко мы увидим в субботу? Если это будет Лома, который контролирует ход событий и дистанцию, то он победит. Если нет, то я не говорю, что он проиграет, но ему может быть сложно. Ломаченко может выдать блестящее выступление и одержать крупную победу или выступить очень плохо и оказаться в затруднительном положении. Но даже в тяжелый вечер я могу представить его победу.

Я думаю, что Ломаченко победит судейским решением по итогам 12 раундов. Накатани – жесткий парень, он выйдет драться, но Ломаченко должен затащить этот бой.