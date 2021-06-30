Амир Хан анонсировал свое возвращение

Британец готов подраться с Келлом Бруком





Амир Хан / Фото: GQ

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан (34-5, 21 КО) сообщил, что собирается вернуться на ринг после двухлетнего простоя.



«Я точно намерен вернуться в ринг к концу года. Это может быть октябрь или ноябрь. Сейчас я уже снова тренируюсь в зале и возобновил тренировки. Келл Брук? Мы оба британцы и Келл постоянно ругается. Поэтому многие люди хотят, чтобы я просто закрыл ему рот. Когда говорят о драке с предысторией, то вы знаете, что она будет продаваться намного лучше».

Напомним, Хан последний бой провел в июле 2019 года и выиграл техническим нокаутом у австралийца Билли Диба.