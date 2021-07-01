Амир Хан: «Выставочные бои – это плохо для бокса»

Амир Хан / фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан (34-5, 21 КО) высказался о выставочных боях. Британец уверен, что ничего хорошего в них нет, свою мысль боксер аргументировал во время подкаста The last Stand.

Люди не относятся к боксу всерьез, а бокс – это спорт, к которому они начинают относиться серьезно, когда кто-то страдает. Мы просто не хотим, чтобы это произошло. Я думаю, что для бокса было бы довольно запутанно, если бы не дай бог, YouTube-блогер был нокаутирован профессиональным бойцом.

Вы не можете сравнивать их. Я бы никогда этого не сделал, потому что я бы бояться кого-то обидеть. Если вы обидели влиятельного человека и являетесь бойцом, которого люди всегда уважали, вы потеряете это уважение.

На самом деле, тебе не следует делиться ринг с этим человеком. Флойд сделал это пару недель назад в Майами на днях против Логана Пола. Он не мог навредить Логану, и это выглядело плохо для него. Он был тренированным профессиональным бойцом много лет, а Логан пришел, надел перчатки и вышел на ринг.

Многие говорили, что Флойд выглядел иначе. На самом деле, в этом поединке у него было больше плохих комментариев, чем хороших. Неужели ему действительно нужны были деньги? Нет. Мы так не думаем.

Но, вступив в этот бой, он получил намного больше ненависти, потому что он не мог нокаутировать парня, который в основном хуже, чем джорнимен».