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Анбер: «Бетербиев выйдет на бой с Альваресом убежденным в своей победе»

Катмен россиянина уверен, что его подопечный бросил вызов Канело не ради крупного гонорара
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Анбер: «Бетербиев выйдет на бой с Альваресом убежденным в своей победе»
Артур Бетербиев / фото - fightnews.info

Расс Анбер, катмен чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (16-0, 16 КО), в интервью Мэтту Касаванту заявил, что россиянин бросил вызов обладателю титулов WBA/WBO/WBC во втором среднем дивизионе Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО) не ради хайпа или крупного гонорара. Анбер сообщил, что его подопечный действительно верит в победу в потенциальном бою со звездным мексиканцем.

«Я выражаю Канело максимальное уважение за то, как он развился в боксе. Артур Бетербиев сказал, что будет готов драться с ним. Он всегда готов. Артур выйдет на этой бой убежденным в своей победе.

Это именно тот настрой, который ему нужен против великолепной оппозиции. Я думаю, что все, кто не согласится с этой характеристикой, - просто хейтеры Канело, одного из великих боксеров всех времен. Он мог бы выступать и добиваться успеха в любую боксерскую эпоху».

Переговоры по организации поединка между Саулем Альваресом и Калебом Плантом (21-0, 12 КО) зашли в тупик, из-за чего Канело начал искать нового соперника.

Рене Тер Велде
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Теги

Расс Анбер Артур Бетербиев Сауль Альварес

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