Анбер – о маленьком гонораре Ломаченко в реванше с Лопесом: «Василием движут не деньги»

Катмен украинца считает, что он готов драться едва ли не за бесплатно

Расс Анбер

Расс Анбер, катмен бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), считает, что украинцу не важно, какой ему предложат гонорар за реванш с американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО). Главное для Ломаченко – провести этот бой и стать абсолютным чемпионом мира:

«Я не знаю, что имеет в виду команда Лопеса, когда говорит, что с ними обращались как с д*рьмом. Я не знаю, что они имеют в виду, когда говорят: «Эй, дерись с нами на pay-per-view». Будьте осторожны с тем, на что может согласиться Лома, ведь им не движут деньги. Он может сказать: «Без проблем». Этот вопрос может даже не стоять. Как по мне, это не угроза для Ломы. Он не беспокоится об этом. Сейчас у него есть деньги. Это намного больше, чем просто деньги. Но ты должен сделать справедливое предложение. Нельзя драться с бывшим королем pound-for-pound и, на мой взгляд, экс-абсолютным чемпионом легкого дивизиона, предложив ему 100 тысяч долларов и заработав при этом 10 миллионов. Это просто нелогично. Top Rank никогда не пойдет на это».

Еще в начале года казалось, что реванш Ломаченко – Лопес никогда не состоится. Однако сейчас все идет к тому, что боксеры таки сойдутся вновь в ринге. При этом есть вероятность, что Теофимо оставит вакантным пояс IBF, а поэтому на кону их реванша не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.