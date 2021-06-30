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Арум: «Анатолий Ломаченко будет готовить Усика к Джошуа»

Об этом промоутер узнал от Эгиса Климаса

Бокс Профессиональный бокс
10:50
Арум: «Анатолий Ломаченко будет готовить Усика к Джошуа»
Боб Арум и Усик / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) к поединку с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет готовить Анатолий Ломаченко. Слова промоутера приводит портал skysports.com.

«Разрешите мне вас предупредить. Хоть я и не промоутер Усика, но считаю его своим очень хорошим другом. Я хорошо его знаю, поскольку он лучший друг Василия Ломаченко. Я разговаривал с Эгисом Климасом, их менеджером, и он сказал, что отец Ломаченко, которого Усик называет Папаченко и который тренировал всех украинских олимпийцев, согласился полностью готовить Усика к бою с Джошуа.

Не думайте, что Джошуа ждет легкая прогулка. У него будет очень сложный бой с Усиком. Отец Ломаченко больше ни с кем бы не работал, но он будет тренировать Усика, ведь Александр для него как член семьи».

Напомним, ранее экс-тренер Владимира Кличко рассказал, почему не будет боя Усик – Джошуа.

Карен Агабекян
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Боб Арум

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