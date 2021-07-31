Арум: «Бой Лопес – Камбосос в Австралии не состоится»

Камбососи Лопес / фото - CBS

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум объяснил, почему чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) не подерется против претендента Джоджа Камбососа (19-0, 10 КО).

Промоутер заявил в комментарии IFL TV, что в Австралии действует слишком строгий карантин.

Теофимо сказал, что не будет никакого карантина. И он прав: никакого карантина не будет, потому что там действует полный запрет. Если ты не австралиец или новозеландец, то ты не можешь попасть в Австралию. Так что бой не может состояться.

Эти парни сделали глупую ставку, оценив поединок намного дороже, чем он стоит. Это была безумная ставка. Ставки Хирна и Top Rank вместе были меньше, чем у них. Это просто сумасшествие. Но мы надеемся, что на следующей неделе получим постановление IBF».