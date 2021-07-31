Арум: «Бой Лопес – Камбосос в Австралии не состоится»
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум объяснил, почему чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) не подерется против претендента Джоджа Камбососа (19-0, 10 КО).
Промоутер заявил в комментарии IFL TV, что в Австралии действует слишком строгий карантин.
«В Triller заявили, что хотят устроить бой в конце октября в Австралии. Черт побери, вы не можете попасть в Австралию. Сначала я сказал: «Нет, это несправедливо. Лопес отправится на 14-дневный карантин, не сможет тренироваться, не сможет ничего делать. Это безумие. Нельзя устраивать бой таким образом».
Теофимо сказал, что не будет никакого карантина. И он прав: никакого карантина не будет, потому что там действует полный запрет. Если ты не австралиец или новозеландец, то ты не можешь попасть в Австралию. Так что бой не может состояться.
Эти парни сделали глупую ставку, оценив поединок намного дороже, чем он стоит. Это была безумная ставка. Ставки Хирна и Top Rank вместе были меньше, чем у них. Это просто сумасшествие. Но мы надеемся, что на следующей неделе получим постановление IBF».
Камбосос ранее показал фрагмент своей подготовки к титульному бою.
Вместо австралийца с Лопесом готов подраться украинский боксер.