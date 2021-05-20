Арум: «Дадим Лопесу еще один бой в легком весе»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 20
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 1:4 Окончен
05:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 6:3 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:30 Будивельник - Днепр 76:78 Окончен
Теннис (3 события из 26) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
11:30 Гаэль Монфис - Йошихито Нишиока 1:2 Окончен
14:05 Диего Себастиан Швартцман - Ришар Гаске 0:2 Окончен
17:30 Доминик Тим - Камерон Норри 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 9) показать все
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
22:00 Леванте - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Верес - Альянс -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
19:00 Черноморец - Кристал Херсон -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Россия - Чехия -:- Отменен
16:15 Германия - Италия -:- Запланирован
16:15 Russian Olympic Committee - Чехия -:- Запланирован
20:15 Беларусь - Словакия -:- Запланирован
20:15 Канада - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
04:30 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 19) показать все
Бундеслига (Германия) 20/21
Календарь Таблица
16:30 Бавария - Аугсбург -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер -:- Запланирован
16:30 Вердер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
19:00 Реал Вальядолид - Атлетико -:- Запланирован
19:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
19:00 Осасуна - Реал Сосьедад -:- Запланирован
19:00 Уэска - Валенсия -:- Запланирован
19:00 Эйбар - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 13) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Дания - Швеция -:- Запланирован
12:15 Норвегия - Германия -:- Запланирован
16:15 Великобритания - Россия -:- Отменен
16:15 Финляндия - США -:- Запланирован
16:15 Великобритания - Russian Olympic Committee -:- Запланирован
20:15 Чехия - Швейцария -:- Запланирован
20:15 Латвия - Казахстан -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
04:30 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
19:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
22:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован

Арум: «Дадим Лопесу еще один бой в легком весе»

Промоутер назвал возможных соперников
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 15:50
Арум: «Дадим Лопесу еще один бой в легком весе»
Боб Арум и Лопес / фото - Boxing Scene

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что планирует устроить чемпиону мира Теофимо Лопесу (16-0, 13 КО) еще 1 бой в легком весе. 19 июня американец вернется в ринг против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). О дальнейших перспективах Лопеса Арум рассказал в комментарии Boxing Social.

«Он сказал, что он без проблем сделает лимит легкого веса еще для нескольких боев, но он хотел бы подняться выше и встретиться с победителем боя Рамирес – Тейлор.

Я думаю, из-за ситуации с Кэттероллом мы дадим Теофимо еще один бой в легком весе. Может быть, против победителя боя Линарес – Хэйни. Линарес — великолепный боец. Хэйни может стать великолепным бойцом, но он не проверен. Посмотрим. Если Хэйни справится с Линаресом, то это большой плюс для него».

Девин Хэйни (25-0, 15 КО) также желает выйти в ринг против Лопеса.

За трансляцией боя Девина против Хорхе Линареса (47-5, 19 КО) следите на XSPORT.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Теофимо Лопес Боб Арум Василий Ломаченко Джордж Камбосос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Без бокса не пропадет. Лопес показал неплохие навыки танцора
Без бокса не пропадет. Лопес показал неплохие навыки танцора
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 16:59
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Кто круче? Ломаченко и Лопес лупят пневмогрушу
Кто круче? Ломаченко и Лопес лупят пневмогрушу
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 19:42
Арум: «Кроуфорд доступен для победителя боя Тейлор – Рамирес»
Арум: «Кроуфорд доступен для победителя боя Тейлор – Рамирес»
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 18:44
Лопес продемонстрировал скоростную работу на пневматической груше
Лопес продемонстрировал скоростную работу на пневматической груше
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 18:00
Хэйни намерен выйти в ринг с Лопесом в случае триумфа над Линаресом
Хэйни намерен выйти в ринг с Лопесом в случае триумфа над Линаресом
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 14:28
1

Новости: Бокс

Тренер Тейлора: «Наш бой с Рамиресом – второй в боксе после Джошуа – Фьюри»
Тренер Тейлора: «Наш бой с Рамиресом – второй в боксе после Джошуа – Фьюри»
Профессиональный бокс
20 мая 22:07
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
20 мая 22:00
Смит-младший свой следующий поединок может провести против Джейкобса
Смит-младший свой следующий поединок может провести против Джейкобса
Профессиональный бокс
20 мая 21:43
Следующее шоу K2 Promotions состоится в июле в Киеве
Следующее шоу K2 Promotions состоится в июле в Киеве
Профессиональный бокс
20 мая 21:30
На свежем воздухе с огромными бетонными плитами. Уайлдер готовится к Фьюри
На свежем воздухе с огромными бетонными плитами. Уайлдер готовится к Фьюри
Профессиональный бокс
20 мая 20:50
Майки Гарсия намерен выйти в ринг с победителем боя Дэвис – Барриос
Майки Гарсия намерен выйти в ринг с победителем боя Дэвис – Барриос
Профессиональный бокс
20 мая 20:15
Красюк: «Если Беринчик решит обменяться прогибами с Беленюком, то К2 к этому не будет иметь отношения»
Красюк: «Если Беринчик решит обменяться прогибами с Беленюком, то К2 к этому не будет иметь отношения»
Профессиональный бокс
20 мая 19:58
Красюк: «Год назад договорились с Усиком работать дальше»
Красюк: «Год назад договорились с Усиком работать дальше»
Профессиональный бокс
20 мая 19:43
Уоррен: «Фьюри будет драться с Уайлдером, а затем WBO обяжет Джошуа сразиться с Усиком»
Уоррен: «Фьюри будет драться с Уайлдером, а затем WBO обяжет Джошуа сразиться с Усиком»
Профессиональный бокс
20 мая 19:34
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 12:29
4
Все новости