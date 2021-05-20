Арум: «Дадим Лопесу еще один бой в легком весе»

Промоутер назвал возможных соперников

Боб Арум и Лопес / фото - Boxing Scene

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что планирует устроить чемпиону мира Теофимо Лопесу (16-0, 13 КО) еще 1 бой в легком весе. 19 июня американец вернется в ринг против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). О дальнейших перспективах Лопеса Арум рассказал в комментарии Boxing Social.

«Он сказал, что он без проблем сделает лимит легкого веса еще для нескольких боев, но он хотел бы подняться выше и встретиться с победителем боя Рамирес – Тейлор.

Я думаю, из-за ситуации с Кэттероллом мы дадим Теофимо еще один бой в легком весе. Может быть, против победителя боя Линарес – Хэйни. Линарес — великолепный боец. Хэйни может стать великолепным бойцом, но он не проверен. Посмотрим. Если Хэйни справится с Линаресом, то это большой плюс для него».

Девин Хэйни (25-0, 15 КО) также желает выйти в ринг против Лопеса.

За трансляцией боя Девина против Хорхе Линареса (47-5, 19 КО) следите на XSPORT.