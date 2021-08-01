Арум: «Джошуа – не элитный супертяж. Каждый раз вспоминаю, как он лежит на канвасе после попадания Руиса»

Глава Top Rank обесценивает достижения британца

Фото: apnews.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) не является топовым боксером. Отметим, что в следующем поединке британец сразится с Александром Усиком (18-0, 13 KO)



Я не впечатлен Джошуа. Я не слишком высокого мнения о нем. Дело в том, что каждый раз, когда называют его имя, я вижу, как он лежит на канвасе после попадания Энди Руиса, не обладающего мощным ударом. Я скажу вам правду: возможно, я недооцениваю Джошуа, но я не убежден, что он элитный супертяжеловес. Не то, чтобы я его не уважал, но для боксерского сообщества в США он практически ничего не значит. Все американские болельщики помнят один бой Джошуа в США, в котором его нокаутировал далеко не грозный панчер Руис. Это восприятие Джошуа будет изменить непросто.

Напомним, что трилогия подопечного Арума чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) пройдет в начале октября.