Хэйни хочет поединка с Лопесом за звание абсолютно чемпиона мира
Арум: «Если Лопес хочет pay-per-view в легком весе, то лучший бой – реванш с Ломаченко»
Американский промоутер высказался о будущем лидера легкого дивизиона
10:16
Боб Арум / Фото - ringtv.comПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA заявил, что если после защиты титулов в поединке против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) захочет остаться в этом весе, то для него выгоден будет лишь реванш с украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).
«Я говорил с менеджером Теофимо Дэвидом Макуотером, и у него есть несколько вариантов. В частности, при условии, что он захочет подраться в легком весе, лучший бой, если он хочет pay-per-view, - это реванш с Ломаченко. Это был бы хороший бизнес. Но Лопес также может решить, что его цель – бой с Джошем Тейлором. В таком случае я поставлю его с одним из наших бойцов первого полусреднего веса. Например, с победителем субботнего боя между Джулианом Родригесом и Хосе Педрасой. Поединок Теофимо с одним из них будет интересным».
Напомним, 9 июня Лопес встретится с Камбососом, а 26 июня Ломаченко проведет поединок против Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Следить за поединком Лопес – Камбосос можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 20 июня, ориентировочно в 5:00.