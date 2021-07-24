Арум готов взяться за организацию поединка между Лопесом и Камбососом

Промоутер будет отстаивать интересы своего подопечного

Фото: boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что готов взять на себя организацию боя между абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) и обязательным претендентом по версии IBF австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО), если компания Triller не сможет выполнить взятые на себя обязательства.

Арума цитирует boxingscene.com:

«Если победитель промоутерских торгов не может выполнить свои обязательства, то право организовать поединок переходит к участнику, который сделал самую большую ставку после победителя. Вторыми идут Matchroom и они не обязаны этого делать. Если они откажутся от организации этого боя, никаких последствий не будет. Тогда наступит наша очередь, потому что мы на третьем месте в этом списке и нам решать, хотим ли мы организовывать этот поединок. Ответ будет простой, потому что мы хотим организовать этот бой и проведем его в сентябре. Все же IBF еще может принять решение в пользу Triller, а Triller в свою очередь, поступит правильно и проведет бой в США в правильную дату. Есть много вариантов развития событий, но как промоутер Тео, я должен бороться за интересы моего подопечного».

IBF дала время Лопесу и Камбососу, чтобы договориться о дате и месте боя.