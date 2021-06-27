Ломаченко не любят женщины? Судья по имени Патрисия лишила Василия победы в двух раундах
Арум: «Ломаченко доказал, что он один из лучших бойцов в мире»
Глава Top Rank дал комментарий после феноменальной победы Ломы над Накатани
09:21
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Глава промоутерской организации Top Rank Боб Арум прокомментировал ESPN шикарное выступление Василия Ломаченко
(15-2, 11 KO) в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):
Если у кого-то были какие-то сомнения, Ломаченко доказал, что он по-прежнему один из лучших бойцов в мире. Он здоров и готов драться с любым легковесом.
Видео нокаута в поединке Ломаченко – Накатани и статистика ударов боя.
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