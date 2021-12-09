Арум: «Ломаченко – это лучший легковес в мире, способный кое-чему научить всех этих молодых ребят»

Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
19:45
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в Twitter высказался о предстоящем бое Василия Ломаченко
(15-2, 11 КО) против экс-чемпиона мира Ричарда Комми (30-3, 27 KO).
«Я в Нью-Йорке и с нетерпением жду проведения еще одного боя в Madison Square Garden великого Василия Ломаченко…. это лучший легковес в мире, способный кое-чему научить всех этих молодых ребят».
Напомним, бой Ломаченко и Комми состоится 12 декабря в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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