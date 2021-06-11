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Арум: «Ломаченко хочет самых сложных поединков»
Президент Top Rank – о предстоящем бое украинца с Накатани
09:19
Ломаченко и Накатани / Фото - fightnewsПромоутер бывшего лидера легкого дивизиона Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), Боб Арум, в интервью YouTube-каналу FightHype.com поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
«Накатани – серьезный боец. Посмотрите, что он сделал с Вердехо. И он также доставил неприятности Теофимо Лопесу. Накатани – реальный боец. Я отдаю должное Ломаченко, он никогда бы не согласился подраться с мешком или провести легкий бой. Он хочет самых сложных поединков. Посмотрим, победит ли Ломаченко. Он не становится моложе. Он уверен в себе. Ломаченко был здесь, в Лас-Вегасе, 22 мая на поединке Тейлор – Рамирес. Я общался с ним, и они усердно работают. 26 июня мы удивим то, что увидим. Находится ли до сих пор Ломаченко на своем пике? Любой промоутер выскажется об этом категорически, но не скажет правду. Мы не знаем, пока не увидим. Поэтому и устраивают бои. Так что вы всё увидите, а остальное – просто разговоры».
Напомним, Ломаченко и Накатани выйдут ринг в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.