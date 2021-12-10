Камбосос, Хэйни или Дэвис. Арум хочет, чтобы Ломаченко дрался за пояс после встречи с Комми

Боб Арум / фото - Getty Images

Боб Арум, промоутер экс-чемпиона трех весовых категорий Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), в интервью порталу Fight Hype назвал имена потенциальных соперников, с которыми украинец может встретиться в случае победы над Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Ломаченко особенный. Его поражение Теофимо Лопесу можно объяснить травмированным плечом. Слушайте, он решил выйти на бой, мы не знали о проблемах с плечом, но с самого начала я понял, что что-то не так. Но что есть, то есть, и сейчас у него будет возможность боксировать с Камбососом, которого я не считаю топовым боксером.

Он боксировал с Теофимо Лопесом тогда, когда тот должен был быть в больнице, а не на ринге. Затем Хэйни, который возможно очень хорош. Затем Джервонта Дэвис, который очень хорош. Так что я думаю, нас ждут хорошие бои».