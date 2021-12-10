Камбосос, Хэйни или Дэвис. Арум хочет, чтобы Ломаченко дрался за пояс после встречи с Комми
Боб Арум, промоутер экс-чемпиона трех весовых категорий Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), в интервью порталу Fight Hype назвал имена потенциальных соперников, с которыми украинец может встретиться в случае победы над Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
«Я думаю, Камбосос, потому что он победил Лопеса, который победил Ломаченко. И я думаю, Девин Хэйни, потому что у него пояс WBC. Ему придется очень поднапрячься в бою с ними, и они хорошие боксеры, но Ломаченко в добром здравии может победить их всех. Это правда.
Ломаченко особенный. Его поражение Теофимо Лопесу можно объяснить травмированным плечом. Слушайте, он решил выйти на бой, мы не знали о проблемах с плечом, но с самого начала я понял, что что-то не так. Но что есть, то есть, и сейчас у него будет возможность боксировать с Камбососом, которого я не считаю топовым боксером.
Он боксировал с Теофимо Лопесом тогда, когда тот должен был быть в больнице, а не на ринге. Затем Хэйни, который возможно очень хорош. Затем Джервонта Дэвис, который очень хорош. Так что я думаю, нас ждут хорошие бои».
Напомним, бой Ломаченко и Комми состоится 12 декабря в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
Ранее Ломаченко заявил что не против провести реванш с Лопесом даже без поясов.
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