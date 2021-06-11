Арум: «Если Лопес хочет pay-per-view в легком весе, то лучший бой – реванш с Ломаченко»
Арум намерен организовать поединок Ломаченко – Хэйни. Есть возможная дата
Президент Top Rank назвал место проведения боя
13:44
Ломаченко и Хэйни / Фото - badlefthookПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA заявил, что заинтересован в организации поединка между украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и чемпионом мира по версии WBC в легком дивизионе Девином Хэйни (26-0, 15 КО).
Также американский функционер назвал возможную дату поединка.
«Это интересный бой. Если, допустим, Теофимо Лопес поднимется в первый полусредний вес, то Ломаченко будет искать себе оппонента. И поединок Хэйни – Ломаченко был бы интересным. С Ломаченко у нас не будет временных ограничений, ведь если ему придется драться в декабре, то это будет нормально. У нас есть дата, под которую мы ищем большой бой. Это 11 декабря, ведь в этот день будут вручать Приз Хайсмана (ежегодная церемония, на которой определяют самого выдающегося игрока в студенческом американском футболе, – прим.). Так что мы будем в Madison Square Garden, и это был бы хороший бой для арены».
Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведет 26 июня против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.