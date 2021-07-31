Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе

Боб Арум / фото - WBN

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил характеристики боксеров супертяжелого веса Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

В интервью Sky Sports промоутер объяснил, кто, по его мнению является умнее, а кто сильнее.

Я не думаю, что в боксе есть тяжеловес, обладающий такой же силой удара, как Уайлдер. Но кто лучший боец? Ясно – Тайсон. Кто умнее? Ясно – Тайсон. У кого сильнее удар? Ясно – Уайлдер. Это делает бой интересным».