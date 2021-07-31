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Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Промоутер оценил мощь представителей хэвивейта
19:21
Боб Арум / фото - WBN
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил характеристики боксеров супертяжелого веса Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
В интервью Sky Sports промоутер объяснил, кто, по его мнению является умнее, а кто сильнее.
«Фьюри – лучший боец, он доказал это в первом бою, который назвали ничьей. Он, безусловно, доказал это во втором бою. Однако, что если против вас Уайлдер, у которого постоянно заряжено ружье? Если он выстрелит и включится – берегитесь.
Я не думаю, что в боксе есть тяжеловес, обладающий такой же силой удара, как Уайлдер. Но кто лучший боец? Ясно – Тайсон. Кто умнее? Ясно – Тайсон. У кого сильнее удар? Ясно – Уайлдер. Это делает бой интересным».
Трилогия Фьюри – Уайлдер должна состояться 9 октября.
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