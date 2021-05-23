Арум назвал следующего соперника Тейлора

Вопреки заявлениям британца им станет не Кроуфорд

Боб Арум / фото - boxingjunkie.usatoday.com

Боб Арум, промоутер нового абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63.5 кг), британца Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO), в интервью Fighthype сообщил, что его подопечному пока рано покидать дивизион.

По словам Арума, он хочет, чтобы Тейлор провел обязательную защиту титулов против претендента по линии WBO, непобежденного соотечественника Джека Кэттерала (26-0-0, 13 KO).

«Мне нужно поговорить с Джошем и узнать, что он собирается делать. Бойцы – хозяева ситуации. Сейчас он должен подраться с Кэттералом, а затем, если он захочет все-таки встретиться с Теренсом, мы устроим ему этот бой. Если же он захочет дождаться Теофимо, то мы можем поступить и так».

Боб Арум оценил выступление Джоша Тейлора в поединке против Хосе Рамиреса (26-1-0, 17 KO).