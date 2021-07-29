Арум не разрешит Фьюри проводить обязательные защиты титула доя боя против Джошуа

Промоутер надеется, что британцы таки оспорят звание абсолютного чемпиона мира

Боб Арум / Фото: Business - Insider

Боб Арум, промоутер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), надеется, что в 2020 году мир бокса увидит бой между «Цыганским королем» и обладателем остальных титулов Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Какая проблема Эдди (Хирна, промоутера Джошуа)? Он как сломанное радио: тараторит без умолку. То, что, по его словам, такой бой состоится в следующем году – это верно. Но говорить, что это будет в феврале? В феврале, марте или апреле – увидим. Американский промоутер надеется, что поединок состоится в Британии: «Плевать на деньги. Оба они задолжали местным фанатам этот потрясающий ивент на Уэмбли или в Кардиффе. Не надо никуда его переносить, в какую-то другую страну».

Ради этого Арум он даже готов запретить Фьюри проводит обязательные защиты пояса после его поединка с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО):

«Моя позиция: если Фьюри и Джошуа выиграют (следующие бои), то в ж*пу любые обязаловки! Народ хочет видеть их бой. И точка. Конец истории. Этот бой легко устроить».

Джошуа 25 сентября подерется против украинца Александра Усика, который намерен сломать все планы Эдди Хирна, Арума и остальных.



Напомним, Джошуа готов драться с Фьюри даже без поясов.