Арум не уверен, продолжит ли выступать Лопес

Промоутер настаивает на смене весовой категории для американца

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Промоутер Боб Арум в интервью MMAFightingonSBN, признался что не уверен, продолжит ли выступать бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО).

Напомним, во время подготовки к поединку против Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) в ноябре он получил опасную для жизни травму пищевода, которая привела к скоплению воздуха в грудной клетке.

«Он не должен был выходить на бой. Ему повезло, что его там не убили. Это не оправдание, да, но они (команда Теофимо) не смогли нормально подсушиться, и его пищевод чуть не взорвался. Эдди (Хирн) был промоутером шоу, хоть и не имел никакого отношения к Теофимо. Мы бы сразу заметили проблему и сняли бы его с боя, потому что нельзя рисковать жизнью ради заработка и драки. Я разговаривал с Лопесом каждый день на этой неделе, и он все еще плохо себя чувствует. Надеюсь, он поправится и будет впредь правильно готовиться, если решит снова драться. Я бы настаивал, чтобы он выступал в более тяжелой весовой категории. Нет смысла убиваться, делая вес».

Теофимо Лопес объяснил, почему не отказался от поединка с Джорджем Камбососом, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.