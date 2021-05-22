Арум оценил шансы Усика в бою против Джошуа
Арум – о бое Тейлор – Рамирес: «Это поединок, который не нужно продавать»
Глава Top Rank отметил свои переживания
10:22
Боб Арум, Джош Тейлор и Хосе Рамирес / Фото - boxingscene.comПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум с уверенностью заявил, что предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона в первом полусреднем дивизионе между американцем Хосе Рамиресом (26-0, 17 KO) и британцем Джошем Тейлором (17-0, 13 KO) станет самым большим событием в мире бокса со времени начала пандемии COVID-19.
Цитирует функционера boxingscene.com.
«Я очень взволнован и это вполне уместно. В июне прошлого года, в разгар пандемии, мы приняли решение продолжать организовывать боксерские шоу. С тех пор мы провели примерно сорок мероприятий. Мы прошли через все трудности, и теперь, в конце этой пандемии, мы проведем вечер бокса, в главном событии которого состоится лучший бой за все это время. Итак, я взволнован, потому что это поединок, который не нужно продавать. Здесь встретятся два непобедимых бойца и которые имеют по два чемпионских пояса. В этот вечер мы узнаем абсолютного чемпиона первого полусреднего веса. Я не могу вспомнить ни одного боя с начала пандемии, который был лучше за это противостояние. Лопес против Ломаченко, был потрясающим, никто не мог предсказать такой исход, но здесь встречаются два равных по классу соперника и тяжело представить, кто окажется победителем».
Напомним, поединок между боксерами состоится 22 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.