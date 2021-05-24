Арум: «Спенс – большой фаворит в бою с Пакьяо»
Арум – о будущем Рамиреса: «У него впереди еще долгая карьера»
Промоутер оценил перспективы американца после поражения Тейлору
20:30
Боб Арум / фото - Getty Images
Боб Арум, промоутер экс-чемпиона первого полусреднего веса (до 63.5 кг), американца Хосе Рамиреса (26-1-0, 17 KO), оценил его перспективы после поражения британцу Джошу Тейлору (18-0-0, 13 KO), поединок с которым прошел на минувших выходных в Лас-Вегасе.
Слова промоутера приводит издательство boxingnews24.com:
«Мы собираемся поговорить с его командой. У него впереди еще долгая карьера. И он провел отличный поединок. Мы поговорим с ним. У него большая фан-база в Калифорнии».
Боб Арум назвал следующего соперника Джоша Тейлора.
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