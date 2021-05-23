Арум – о поединке Тейлора с Рамиресом: «Это был отличный бой»

Промоутер оценил выступление британца в поединке против американца

Боб Арум / фото - Getty Images

Боб Арум, промоутер нового абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе (до 63.5 кг), британца Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO), в интервью Boxing Social высказался о его поединке против американца Хосе Рамиреса (26-1-0, 17 KO), прошедшем вчера в Лас-Вегасе.

«Это был отличный бой, и судьи проделали отличную работу. У них получилось шесть раундов к шести, но два нокдауна сделали разницу. Я считаю, что это было очень, очень хорошее выступление. Сейчас же мы хотим, чтобы Джош выступил в Лондоне или Глазго. Там мы бы смогли собрать зрителей. Мы не будем торопиться».

Выступление Джоша Тейлора также оценил его новый тренер Бен Дэвисон, заявивший, что именно их план на бой помог британцу оформить первый нокдаун.