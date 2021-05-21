Красюк рассказал, когда Усик отправится в тренировочный лагерь перед боем с Джошуа
Арум оценил шансы Усика в бою против Джошуа
Промоутер высказался о возможном мегафайте
21 мая 21:16
Боб Арум / фото - Getty Images
Глава Top Rank Боб Арум высказался о возможном поединке Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Промоутер считает, что украинец сможет оказать британцу достойное сопротивление. Слова Арума приводит Boxing News 24.
«Я считаю, что Джошуа придется как следует потрудиться с Усиком, это очень хороший поединок. Я даю Усику чертовски хорошие шансы устроить Джошуа апсет в этом бою.
Надеюсь, он этого не сделает. Также надеюсь, что Тайсон справится с Уайлдером, и мы сможем организовать объединительный бой в ноябре или декабре этого года».
Промоутер Усика Александр Красюк ранее назвал возможные даты мегафайта.