Арум подтвердил, что Лопес может подраться с Ломаченко после Камбососа
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что в списке возможных соперников абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) после боя с Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) значится Василий Ломаченко (14-2, 10 КО).
«Если Лопес победит Камбососа, то для него есть хорошие бои для pay-per-view: реванш с Ломаченко, поединок с Джошем Тейлором или даже с Хосе Рамиресом. Так что я не переживаю по поводу крупных боев для Теофимо в будущем.
Будут ли стоять на кону в бою с Тейлором восемь титулов? Нет, только четыре. Ты получаешь либо четыре пояса, либо ни одного, но никогда их не будет восемь. Я не знаю, является ли бой с Тейлором наиболее вероятным для Теофимо, потому что Джош должен подраться с этим парнем из Англии, Кэттероллом. Когда он с ним сразится, возможно, уже наступит следующий год.
С другой стороны, Тейлор намерен подняться в весе, чтобы подраться с Кроуфордом. Есть много хороших боев. В будущем мы увидим, кто с кем будет биться».
Напомним, ранее из-за коронавируса у Лопеса был перенесен поединок с Камбососом.