Арум подтвердил, что Лопес может подраться с Ломаченко после Камбососа

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Boxing

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что в списке возможных соперников абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) после боя с Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) значится Василий Ломаченко (14-2, 10 КО).



Будут ли стоять на кону в бою с Тейлором восемь титулов? Нет, только четыре. Ты получаешь либо четыре пояса, либо ни одного, но никогда их не будет восемь. Я не знаю, является ли бой с Тейлором наиболее вероятным для Теофимо, потому что Джош должен подраться с этим парнем из Англии, Кэттероллом. Когда он с ним сразится, возможно, уже наступит следующий год.

С другой стороны, Тейлор намерен подняться в весе, чтобы подраться с Кроуфордом. Есть много хороших боев. В будущем мы увидим, кто с кем будет биться».