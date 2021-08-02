Портер: «Бокс станет больше после моего боя с Кроуфордом»
Арум подтвердил сроки возможного поединка Кроуфорд – Портер
Глава Top Rank отметил желание обоих сторон провести бой
07:15
Кроуфорд и Портер / Фото - badlefthookПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум поведал о переговорах относительно организации поединка между чемпионом мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 КО) и обязательным претендентом на его титул Шоном Портером (31-3, 17 КО).
Цитирует Арума boxingnews24.com.
«Мы усердно работаем с командой Портерая, PBC и всеми остальными, кто имеет отношение к делу, чтобы этот поединок состоялся. Если Теренсу и Шону суждено провести бой, то это произойдет в ноябре. Я действительно верю, что у нас прекрасные шансы, организовать этот поединок. Все считают это противостояние увлекательным и хотят увидеть бой Теренса и Шона. Он принесет всем сторонам хорошие деньги, так что давайте сделаем это. Если у всех сторон есть желание, то способ всегда найдется».
Напомним, ранее WBC официально назначила Портера претендентом на чемпионский титул Кроуфорда. Команды боксеров получили 30 дней на переговоры по гонорарам и организации боя. Если договориться не удастся, то Кроуфорд получит 60%, а Портер 40% из гонорарного фонда.
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