Арум: «Поединок Фьюри – Джошуа не сравнится с трилогией Тайсона с Уайлдером»

Глава Top Rank считает, что у американской публики нет никакого интереса к AJ

Фото: thetimes.co.uk

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Боб Арум заявил, что трилогия «Цыганского короля» с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) вызовет у американской публики больший интерес, чем бой Фьюри с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Если Джошуа подерется с Фьюри в США, этот бой и близко не сравнится с предстоящим поединком Тайсона против Деонтея Уайлдера. Джошуа – не личность, он не приглянулся американской публике. Тот способ, с помощью которого он наладил связь с британскими болельщиками, может сильно отличаться. Он не нашел общий язык с американской публикой. Она не знает, кто он и ради чего дерется. Американцы ничего не знают о нем.

Напомним, что в следующем поединке AJ сразится с Александром Усиком (18-0, 13 KO).