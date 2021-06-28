Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 14
Завтра 2
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Нидерланды - Чехия 0:2 Окончен
22:00 Бельгия - Португалия 1:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс 80:84 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания -:- Запланирован
22:00 Франция - Швейцария -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 102:113 Окончен
Теннис (11 событий из 64) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
14:15 Маккензи Макдональд - Карен Хачанов -:- Запланирован
15:00 Кристофер О'Коннелл - Гаэль Монфис -:- Запланирован
15:30 Новак Джокович - Jack Draper -:- Запланирован
16:15 Стефанос Циципас - Фрэнсис Тиафо -:- Запланирован
17:30 Denis Shapovalov - Филипп Кольшрайбер -:- Запланирован
18:45 Энди Маррей - Николай Басилашвили -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Светлана Кузнецова - Лесли Керхов -:- Запланирован
17:00 Каролина Плишкова - Тамара Зиданшек -:- Запланирован
17:30 Слоан Стивенс - Петра Квитова -:- Запланирован
18:15 Михаэла Бузарнеску - Винус Уильямс -:- Запланирован
18:15 Элисе Мертенс - Харрье Дарт -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия -:- Запланирован
22:00 Швеция - Украина -:- Запланирован

Арум провел переговоры о бое Лопеса и Ломаченко на Ближнем Востоке

Боб уверен в победе Теофимо над Камбососом

Бокс Профессиональный бокс
07:36
Арум провел переговоры о бое Лопеса и Ломаченко на Ближнем Востоке
Ломаченко - Лопес / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уже провел переговоры по поводу реванша абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в Twitter журналист Лэнс Пагмайр.

«Лопес-старший сказал, что реванш пройдет после боя с Камбососом. Арум встретился с людьми с Ближнего Востока, Бой может пройти в начале 2022 года».

Отметим, что позже запись была удалена.

Напомним, ранее Арум заявил, что поединком Лопеса и Ломаченко заинтересованы во многих странах.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Боб Арум Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ломаченко после победы над Накатани обратился к болельщикам и поблагодарил свою команду
Ломаченко после победы над Накатани обратился к болельщикам и поблагодарил свою команду
Бокс Профессиональный бокс
07:45
Атлас: «Дэвис похож на Ломаченко, но с большей силой»
Атлас: «Дэвис похож на Ломаченко, но с большей силой»
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 21:44
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
Ломаченко: «Реванш с Лопесом все ближе и ближе»
Ломаченко: «Реванш с Лопесом все ближе и ближе»
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:49
Тренер Усика – о победе Ломаченко: «Мы увидели возвращение короля»
Тренер Усика – о победе Ломаченко: «Мы увидели возвращение короля»
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 17:33
Уорд – о победе Ломаченко: «Это то, как великие бойцы отвечают на вопросы»
Уорд – о победе Ломаченко: «Это то, как великие бойцы отвечают на вопросы»
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 16:17

Новости: Бокс

Ломаченко после победы над Накатани обратился к болельщикам и поблагодарил свою команду
Ломаченко после победы над Накатани обратился к болельщикам и поблагодарил свою команду
Профессиональный бокс
07:45
Арум провел переговоры о бое Лопеса и Ломаченко на Ближнем Востоке
Арум провел переговоры о бое Лопеса и Ломаченко на Ближнем Востоке
Профессиональный бокс
07:36
На Пакьяо подали в суд. Бой со Спенсом под угрозой срыва
На Пакьяо подали в суд. Бой со Спенсом под угрозой срыва
Профессиональный бокс
27 июня 22:44
Атлас: «Дэвис похож на Ломаченко, но с большей силой»
Атлас: «Дэвис похож на Ломаченко, но с большей силой»
Профессиональный бокс
27 июня 21:44
Холифилду открыли огромный памятник в США
Холифилду открыли огромный памятник в США
Профессиональный бокс
27 июня 20:36
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Профессиональный бокс
27 июня 19:57
Ломаченко: «Реванш с Лопесом все ближе и ближе»
Ломаченко: «Реванш с Лопесом все ближе и ближе»
Профессиональный бокс
27 июня 19:49
Технарь технаря видит издалека. Иноуэ отметил победу Ломаченко
Технарь технаря видит издалека. Иноуэ отметил победу Ломаченко
Профессиональный бокс
27 июня 19:36
Тренер Усика – о победе Ломаченко: «Мы увидели возвращение короля»
Тренер Усика – о победе Ломаченко: «Мы увидели возвращение короля»
Профессиональный бокс
27 июня 17:33
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Футбол Евро-2020
22 июня 20:20
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
Все новости