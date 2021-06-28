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Арум провел переговоры о бое Лопеса и Ломаченко на Ближнем Востоке
Боб уверен в победе Теофимо над Камбососом
07:36
Ломаченко - Лопес / Фото: Top Rank
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум
уже провел переговоры по поводу реванша абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в Twitter
журналист Лэнс Пагмайр.
«Лопес-старший сказал, что реванш пройдет после боя с Камбососом. Арум встретился с людьми с Ближнего Востока, Бой может пройти в начале 2022 года».
Отметим, что позже запись была удалена.
Напомним, ранее Арум заявил, что поединком Лопеса и Ломаченко заинтересованы во многих странах.
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