Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом

Василий отказался покидать Украину

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) в интервью FightHype.com рассказал, что украинец отказался от боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO), несмотря на то, что власти Украины позволили ему покинуть страну ради этого поединка.

«Все было сделано. Эгис, менеджер Ломаченко, связался с министром спорта Украины. Он получил специальное разрешение, чтобы Ломаченко выехал, несмотря на то, что в его возрасте нельзя выехать, и устроил этот титульный бой в Австралии. Но Ломаченко отказался уезжать. Он сказал, что ему без разницы, кто выдал разрешение, что он будет сражаться, чтобы защищать свою страну. Он остался в Украине, поэтому Камбососу пришлось смотреть в сторону другого соперника. Надеюсь, что в скором времени состоится анонс, и Top Rank будет участвовать в этом вместе с компанией Лу Дибеллы».

Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Джорджем Камбососом.