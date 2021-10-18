Лопес: «Уайлдер дал Фьюри тяжелый бой»
Арум рассказал, когда победитель реванша Усик – Джошуа проведет бой с Фьюри
Промоутер рассчитывает, что весной чемпионы проведут защиты пояса
19:58
Американский промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри
(31-0-1, 22 КО) Боб Арум рассказал о том, когда его подопечный проведет бой за абсолютное чемпионство. Слова Арума приводит портал boxingscene.com.
«По поводу реванша Джошуа и Усика, то я думаю, что они собираются подождать до 4-го апреля. Думаю, что Фьюри проведет следующий бой в марте или апреле. И затем уже мы сможем обсуждать объединительный бой с расчетом на сентябрь-октябрь».Напомним, Арум также не уверен, что Диллиан Уай побьет Отто Валлина и получит бой с Фьюри.