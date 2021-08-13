Ровно 9 лет назад Ломаченко вписал свое имя в историю, став двукратным олимпийским чемпионом. Финальный бой Лондона-2012
Арум рассказал, когда следует ожидать реванша Ломаченко с Лопесом
Глава Top Rank надеется как можно скорее свести легковесов в ринге
08:07
Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank
Глава Top Rank Боб Арум заявил, что планирует устроить реванш экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) в начале 2022 года.
Я надеюсь, что реванш Лопеса и Ломаченко состоится весной 2022 года. Лопес будет драться с Камбососом, а Ломаченко я устрою бой в Madison Square Garden в день вручения Приза Хайсмана. Надеюсь, что бой Лопеса против Камбососа все же состоится, а затем в первом квартале следующего года мы сможем устроить реванш, который хотят увидеть болельщики.
Напомним, что второй бой Ломы с Лопесом мог состояться уже в октябре, но из-за переноса поединка американца украинцу предстоит провести поединок с другим соперником.