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Арум рассказал, когда следует ожидать реванша Ломаченко с Лопесом

Глава Top Rank надеется как можно скорее свести легковесов в ринге
Бокс Профессиональный бокс
08:07
Арум рассказал, когда следует ожидать реванша Ломаченко с Лопесом
Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Глава Top Rank Боб Арум заявил, что планирует устроить реванш экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) в начале 2022 года.

Я надеюсь, что реванш Лопеса и Ломаченко состоится весной 2022 года. Лопес будет драться с Камбососом, а Ломаченко я устрою бой в Madison Square Garden в день вручения Приза Хайсмана. Надеюсь, что бой Лопеса против Камбососа все же состоится, а затем в первом квартале следующего года мы сможем устроить реванш, который хотят увидеть болельщики.

Напомним, что второй бой Ломы с Лопесом мог состояться уже в октябре, но из-за переноса поединка американца украинцу предстоит провести поединок с другим соперником.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко Боб Арум

Комментарии 4

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13 августа 2021г. 09:35
Возможно что скоро устроят боксерские поединки виртуально, с условием что за мышькой должны управлять сами боксеры. Постепенно мы идем к этому!
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13 августа 2021г. 09:24
Ну да, раньше в каждую неделью смотрели боксерские, чемпионские поединки. Теперь мы следим целый год как один из боксеров   по какой то причине сойдет с поединка, и оправдывается перед другим, а другой сожалеет что не смог нокаутировать того. Дерьмо все это.
0 0
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13 августа 2021г. 09:03
Сейчас боксерские поединки у боксеров  идут в основном через соц.сеть, через инстаграмм. То один бьет, то другой бьет  друг друга - словами и угрозами. Это и есть боксерские бои. Всеравно дело не доходит до настоящего боя, так как появляются тысяча причин для откладывания боя. И со временем мы привыкним следит боксерские переписки как  боксерский поединок. Охуеть можно, потому что это становиться реалностью.
0 0
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13 августа 2021г. 08:49
Эй старик Арум! Ты же общел устроит реванш Лома - Лопес в этом году. Теперь в 2022 году. Пройдет немного времени, и ты скажешь что реванш состоится в 2023 году. Хотя уже заметно, что Лопесы уже по поводу реванша включили задный ход.
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