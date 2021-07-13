Арум рассказал, насколько тяжело Фьюри перенес COVID-19
Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Боб Арум рассказал boxingscene.com о том, как «Цыганский король» справляется с COVID-19:
С его здоровьем все в порядке. В четверг у него были боли в груди в четверг. Но сегодня (В понедельник – прим.) я с ним созванивался и он сказал, что чувствует себя гораздо лучше.
Ему сделали первую прививку в Майами. И я надеялся, что это Jonson & Jonson, которая требует всего одного укола. Но это оказалась Moderna, для полной вакцинации которой нужно сделать две прививки.
Он сказал, что не захотел получать вторую дозу, чтобы не заболеть. Значит, вместо этого он подхватил коронавирус.
Не уверен, что в случае второго укола ситуация была бы лучше. Так или иначе, даже полностью вакцинированный человек может подхватить COVID-19. И так или иначе с дозой вацины он бы не смог тренироваться.
Напомним, что промоутер Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн заявил, что перенос поединка С Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) связан не с коронавирусом.