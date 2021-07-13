Арум рассказал, насколько тяжело Фьюри перенес COVID-19

Арум и Фьюри / Фото: themaclife.com

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Боб Арум рассказал boxingscene.com о том, как «Цыганский король» справляется с COVID-19:



Ему сделали первую прививку в Майами. И я надеялся, что это Jonson & Jonson, которая требует всего одного укола. Но это оказалась Moderna, для полной вакцинации которой нужно сделать две прививки.

Он сказал, что не захотел получать вторую дозу, чтобы не заболеть. Значит, вместо этого он подхватил коронавирус.

Не уверен, что в случае второго укола ситуация была бы лучше. Так или иначе, даже полностью вакцинированный человек может подхватить COVID-19. И так или иначе с дозой вацины он бы не смог тренироваться.