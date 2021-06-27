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Арум: «Реванш Ломаченко с Лопесом – это вопрос гонораров. Я хорошо заплачу им обоим»

Боб сказал отцу Лопеса, что бой станет огромным по своему масштабу
Бокс Профессиональный бокс
10:39
Арум: «Реванш Ломаченко с Лопесом – это вопрос гонораров. Я хорошо заплачу им обоим»
Теофимо Лопес, Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум после шоу в Лас-Вегасе заявил, что хорошо заплатит абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) за реванш с украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

«Я знаю, что они готовы к реваншу, поскольку, когда они подписали свой новый договор с Top Rank у меня дома, перед тем как он подхватил COVID, он сказал, что без проблем согласится. Это вопрос гонораров, а здесь начинается работа промоутера. Я хорошо заплачу им обоим и сделаю этот поединок, поскольку, если брать во внимание сегодняшнее выступление, то это будет поединок действительно другого типа. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его. Я реально не могу дождаться».

Затем Арум подозвал к себе Теофимо Лопеса-старшего и обратился к нему:

«Василий заработал тебе много денег сегодня ночью, поскольку тот бой, который мы сделаем, будет очень большим».

Напомним, ранее Лопес-старший пожал руку Эгису Климасу и заявил, что реванш нужно организовать.

Карен Агабекян
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Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко Боб Арум

Комментарии 1

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27 июня 2021г. 10:50
виправте статистику нокаутів у Ломаченка
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