Арум: «Реванш Ломаченко с Лопесом – это вопрос гонораров. Я хорошо заплачу им обоим»

Боб сказал отцу Лопеса, что бой станет огромным по своему масштабу

Теофимо Лопес, Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум после шоу в Лас-Вегасе заявил, что хорошо заплатит абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) за реванш с украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).



«Я знаю, что они готовы к реваншу, поскольку, когда они подписали свой новый договор с Top Rank у меня дома, перед тем как он подхватил COVID, он сказал, что без проблем согласится. Это вопрос гонораров, а здесь начинается работа промоутера. Я хорошо заплачу им обоим и сделаю этот поединок, поскольку, если брать во внимание сегодняшнее выступление, то это будет поединок действительно другого типа. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его. Я реально не могу дождаться».

Затем Арум подозвал к себе Теофимо Лопеса-старшего и обратился к нему:

«Василий заработал тебе много денег сегодня ночью, поскольку тот бой, который мы сделаем, будет очень большим».

Напомним, ранее Лопес-старший пожал руку Эгису Климасу и заявил, что реванш нужно организовать.