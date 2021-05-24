Арум: «Спенс – большой фаворит в бою с Пакьяо»

Боб Арум / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 KO) большой фаворит в поединке легендарным 42-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).



Ранее мы хотели провести бой Пакьяо – Кроуфорд в Абу-Даби, ведь этот поединок мог бы собрать огромные деньги. Затем люди сказали: «Почему вы не попытались провести бой Пакьяо с Кроуфордом в США?» Просто я, как бизнесмен, посчитал это слишком рискованным».