Ломаченко высказался о боях Спенс – Пакьяо, Тейлор – Рамирес
Арум: «Спенс – большой фаворит в бою с Пакьяо»
Промоутер признался, что хотел свести Мэнни с Теренсом Кроуфордом
07:59
Боб Арум / Фото: Top Rank
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум
уверен, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 KO) большой фаворит в поединке легендарным 42-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).
«Я бы никогда не списывал Пакьяо со счетов, но Спенс – большой фаворит.
Ранее мы хотели провести бой Пакьяо – Кроуфорд в Абу-Даби, ведь этот поединок мог бы собрать огромные деньги. Затем люди сказали: «Почему вы не попытались провести бой Пакьяо с Кроуфордом в США?» Просто я, как бизнесмен, посчитал это слишком рискованным».
Напомним, бой Спенса и Пакьяо состоится 21 августа в Лас-Вегасе.
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