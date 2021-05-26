Арум: «Теофимо Лопес может подраться с победителем боя Хэйни – Линарес»

Промоутер не исключает возможности поединка абсолютного чемпиона мира с победителем грядущего титульного противостояния

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Боб Арум, промоутер Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), в интервью Boxing Social признался, что не исключает возможности уговорить подопечного провести поединок с победителем грядущего титульного противостояния между Девином Хэйни (25-0, 15 КО) и Хорхе Линаресом (49-5, 23 КО).

«Теофимо великолепный боец, который добился большого успеха. Если он выиграет бой с Камбососом, а мы успешно пройдем [обязательного претендента на титул WBO в первом полусреднем весе Джека] Каттерэлла, тогда на Тейлора ждал бы очень привлекательный бой с Теофимо. «[Лопес] сказал, что у него не возникнет проблем с тем, чтобы согнать вес ради еще пары выступлений в легком весе, но он предпочел бы подняться в 140-фунтов и подраться с победителем боя между Тейлором и Каттерэллом. Однако мы подумываем, чтобы дать Теофимо еще один поединок в 135-фунтах, возможно, он будет против победителя пары Линарес – Хэйни. Линарес – замечательный боец. Хэйни также может оказаться отличным боксером, но он еще не протестирован как следует. Нам нужно смотреть. Если Хэйни сможет справиться с Линаресом, это станет для него большим плюсом».

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес жаждет поединка с чемпионом WBC Девином Хэйни.